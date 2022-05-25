"Начебто українських гравців не існує": Костюк розкритикувала WTA за рішення позбавити Wimbledon рейтингових очок

Українська тенісистка Марта Костюк залишилася дуже незадоволеною рішенням Жіночої тенісної федерації (WTA) не зараховувати рейтингових очок на Wimbledon-2022.

Зазначимо, що організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

Таким чином, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.

Утім, подібне рішення абсолютно не сподобалося WTA, яка ухвалила рішення не зараховувати рейтингових очок тенісистам за їхній виступ на Wimbledon. Це, власне, й не сподобалося Костюк.

"Я б сказала, що 80-85% гравців не мають жодного стосунку до рішення WTA. Це настільки безглуздо, що я просто не можу в це повірити. Ніхто із представників гравців у Раді не зв'язувався зі мною. Ніхто з них не спитав моєї думки, що я думаю. Начебто українських гравців не існує.

Подивіться, що сказав Рафаель Надаль, що каже Новак Джокович. Як можна отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці кажуть такі речі? Вікторія Азаренка входить до Ради гравців, ухвалює рішення за очками на "Вімблдоні", де вона навіть не бере участі і водночас каже, що вона не має особистої зацікавленості в ухваленні рішень. Але навіть сам факт, що вона є на всіх конференц-дзвінках — це вже смішно", - цитує слова Костюк Reuters.

Раніше не нараховувати очок за Wimbledon-2022 вирішили ATP та ITF.

До цього експерша ракетка України Сергій Стаховський обурився рішенням позбавити Wimbledon рейтингових очок. Із критикою на адресу тенісної спільноти також виступив український тенісист Олександр Долгополов.

Своєю чергою, організатори Wimbledon-2022 вже відреагували на кричущий вердикт ATP, WTA та ITF та заявили, що ухвалили "єдине правильне рішення" щодо російських і білоруських тенісистів.

Нагадаємо, що Roland Garros обмежився лише умовними санкціями щодо російських та білоруських спортсменів.