Національний антидопінговий центр України призупинив свою роботу через війну з Росією

Національний антидопінговий центр України призупинив свою роботу через війну з Росією

У WADA заявили про солідарність з українським народом проти російської агресії.

Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) призупинив свою роботу через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів на українські землі.

Про це повідомив президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Вітольд Банка.

"WADA стежить за жахливою ситуацією в Україні, яка змінюється щодня. Ми постійно контактуємо з нашими колегами з Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ), який тимчасово припинив свою діяльність.

Безпека наших колег з НАДЦУ, а також усіх українських спортсменів та інших громадян - на першому плані. Ми засуджуємо цей акт агресії з боку Росії та солідарні з народом України у ці тяжкі та небезпечні часи", - заявив він.

Щоб максимально зберегти цілісність глобальної антидопінгової системи з огляду на обставини, WADA видало інструкції з тестування для антидопінгових організацій з конкретними інструкціями та порадами щодо України, Росії та Білорусі.

"Як світовий лідер антидопінгу, до WADA зв’язалася низка зацікавлених сторін, які шукали вказівок щодо того, як найкраще поводитися з тестуванням спортсменів та іншими аспектами антидопінгової системи в Україні, Росії та Білорусі. У інструкції з тестування наголошується, що безпека для всіх є нашою першочерговою задачею та надаються вказівки щодо мінімізації збоїв у роботі системи", - сказав генеральний директор WADA Олів'є Нігглі.

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