Національний рекорд XXI століття: український гірськолижник встановив історичне досягнення на ОІ-2022

Іван Ковбаснюк показав другий найкращий результат України в історії зимових Олімпіад.

Іван Ковбаснюк написав нову сторінку в історії виступів України у гірськолижному спорті на зимових Олімпіадах.

28-річний спортсмен родом із Закарпаття фінішував у топ-15 в гірськолижній комбінації на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Ковбаснюк посів 14-те місце. Загалом у комбінації участь брали 27 спортсменів, з яких до фінішу дісталися лише 17.

Результат Ковбаснюка - національний рекорд XXI століття в цій дисципліні. Також це другий найкращий результат в історії України на зимових Олімпіадах. Лише Микола Скрябін у 1998 році фінішував вище в гірськолижній комбінації - 12-те місце.

Для Ковбаснюка Олімпіада в Пекіні - друга в кар'єрі. У 2018 році на Іграх у південнокорейському Пхенчхані його найкращий результат був у швидкісному спуску - 49-те місце.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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