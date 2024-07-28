Національний рекорд: Ястремська здобула вольову перемогу на старті Олімпіади-2024

Вперше в історії одразу три українські тенісистки пробилися до другого раунду одиночного розряду Олімпійських ігор.

Українська тенісистка Даяна Ястремська вдало стартувала на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У першому раунді особистого турніру 24-річна уродженка Одеси обіграла Лауру Пігоссі з Бразилії.

Напружений трисетовий матч тривав 2 години та завершився вольовою перемогою українки – 3:6, 7:5, 6:0.

Для Даяни це друга Олімпіада у кар'єрі. На Іграх-2020 у Токіо вона вибула вже в першому раунді.

В 1/16 фіналу Ястремська зустрінеться з колумбійкою Камілою Осоріо, яка на старті олімпійського турніру вибила латвійку Олену Остапенко (6:4, 6:3).

Ястремська стала третьою українською тенісисткою, яка вийшла до другого раунду ОІ-2024. Раніше своїй стартові матчі на Іграх у Парижі виграли Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024 через хворобу.

Вперше в історії одразу три українські тенісистки пробилися до другого раунду одиночного розряду Олімпійських ігор.

Попередній національний рекорд було встановлено на Олімпіаді-2008 у Пекіні. Тоді стартові матчі виграли Марія Коритцева та Альона Бондаренко.

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