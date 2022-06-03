"Нація героїв": Гутцайт назвав кількість спортсменів, які захищають Україну від російських окупантів

Від початку повномасштабного російського вторгнення спортивна спільнота боронить Україну від агресора.

Наразі службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії, тероборони та інших підрозділів несуть понад дві тисячі спортсменів.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"Українці - нація героїв. Життя не готувало наших спортсменів до того, щоби взяти в руки автомат. На війну їх привело велике бажання захищати Україну і всіх нас від російських окупантів. Це змусило швидко навчитися військовій справі", - сказав Гутцайт.

Також він розповів, що Мінмолодьспорту вже готує програму повоєнного відновлення сфери фізичної культури і спорту: "Дуже важливо після перемоги повернути всіх спортсменів до великої спортивної родини, щоби вони продовжили захищати Україну на всіх світових турнірах".

Гутцайт висловив щирі співчуття близьким і рідним загиблих українських захисників: "Найкращі сини й доньки України гинуть, захищаючи батьківщину. Від імені всього міністерства висловлюю щирі співчуття рідним і батькам. Ви виховали справжніх українців, справжніх героїв".

Нагадаємо, за 99 днів повномасштабної війни з Росією на полі бою та від ворожих снарядів загинули 59 українських спортсменів. Раніше Гутцайт назвав суму збитків, яких Росія завдала українському спорту.

Як тренуються українські спортсмени в умовах війни – Вадим Гутцайт

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