Надаль припинив боротьбу за титул на Wimbledon-2022: відома причина

Титулований іспанець Рафаель Надаль вирішив завершити свій виступ на Вімблдонському турнірі через травму.

22-разовий переможець турнірів Великого шолома Рафаель Надаль вирішив знятися з Wimbledon-2022.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

36-річний Надаль завершив виступи на турнірі через надрив м’язів живота З цією травмою іспанець у середу обіграв Тейлора Фрітца у чвертьфіналі.

Таким чином, Нік Кірьос без бою отримає путівку до фіналу турніру. Австралієць вперше у кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома.

В іншому півфіналі турніру зустрінуться Новак Джокович та Кемерон Норрі.

Нагадаємо, що Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала організаторів британських турнірів за усунення російських та білоруських тенісисток від змагань.

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