Надаль припинив боротьбу за титул на Wimbledon-2022: відома причина

Титулований іспанець Рафаель Надаль вирішив завершити свій виступ на Вімблдонському турнірі через травму.
22-разовий переможець турнірів Великого шолома Рафаель Надаль вирішив знятися з Wimbledon-2022.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
36-річний Надаль завершив виступи на турнірі через надрив м’язів живота З цією травмою іспанець у середу обіграв Тейлора Фрітца у чвертьфіналі.
Таким чином, Нік Кірьос без бою отримає путівку до фіналу турніру. Австралієць вперше у кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома.
В іншому півфіналі турніру зустрінуться Новак Джокович та Кемерон Норрі.
Нагадаємо, що Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала організаторів британських турнірів за усунення російських та білоруських тенісисток від змагань.
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