Надаль про війну в Україні: тенісний світ - ніщо, коли бачиш безліч сімей, дітей, які вмирають та страждають

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль висловився про відсторонення російських та білоруських колег на фоні повномасштабного вторгнення з боку РФ.

36-річний Надаль прокоментував рішення організаторів Wimbledon відсторонити тенісистів із Росії та Білорусі, яке переросло в те, що ATP не зараховуватиме рейтингових очок спортсменам за виступ на цьому турнірі.

Слова іспанця цитує BTU.org.ua.

"По-перше, тенісний світ — це ніщо. Просто нуль, порівняно з тим, коли ти бачиш безліч сімей, дітей, які вмирають та страждають. Інші речі просто не мають значення. Немає значення, що Вімблдон зробив одне чи інше, або що ATP ухвалили те чи інше рішення. Те, що має значення, справжня трагедія – це те, що (в Україні]) помирають люди і багато сімей страждають, це головна річ – решта не має значення.

Але, звичайно, якщо ви питаєте мене про позицію Вімблдону, на мій скромний погляд, я розумію, що вони зробили, я поважаю це рішення. Тому що це щось, що на мій погляд зрозуміло, тому що на них якоюсь мірою чиниться тиск з боку влади, вони мають свою точку зору.

Але з боку ATP вони повинні захищати своїх гравців теж. Це не про те, що Вімблдон зробив щось жахливе, а ATP ухвалив правильне рішення. Я думаю, що обидва рішення є прийнятними. Кожен захищає свої інтереси, і я поважаю обидва ці рішення. Одне не краще за інше, але в цьому випадку, у мене є колеги з Туру, яких я добре знаю, які, якщо чесно, не можуть сказати багато відверто. Медведєв та інші? Вони точно не пов'язані з війною, вони не можуть нічого з цим зробити, і вони не підтримують це", - зазначив Надаль.

Додамо, зовсім нещодавно організатори Wimbledon ухвалили рішення, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України. Таким чином, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.

Утім, відповідне рішення засудила ATP та, як наслідок, вирішила не зараховувати очки до свого рейтингу за виступ тенісистів на британському турнірі. За аналогічним прикладом пішли й WTA і ITF.

Wimbledon-2022 має відбутися від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон;

Чинним переможцем турніру є серб Новак Джокович.

Додамо, зовсім нещодавно Надаль в 14 раз у свой кар'єрі став переможцем Roland Garros.