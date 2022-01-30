Надаль зробив фантастичний камбек та переміг скандального росіянина у фіналі Australian Open-2022

Надаль зробив фантастичний камбек та переміг скандального росіянина у фіналі Australian Open-2022

Іспанець виборов 21-й титул турнірів "Великого шолома" у кар'єрі.

П'ята ракетка світу Рафаель Надаль став переможцем Australian Open-2022.

У вирішальному матчі іспанський тенісист переміг росіянина Данила Медведєва - 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Гра тривала 5 годин 24 хвилини. Медведєв та Надаль провели найдовший матч в історії Australian Open. Ця зустріч піднялася на друге місце у списку найтриваліших в історії фіналів турнірів Великого шолома.

25-річний російський росіянин оскандалився різкими висловлюваннями під час матчу.

Раніше тенісисти зустрічалися чотири рази, іспанець виграв тричі.

Зазначимо, що для Надаля цей фінал Australian Open став шостим (два титули), Медведєва – другим (поки без титулів).

У фіналі жіночого одиночного розряду перемогу здобула перша ракетка світу Ешлі Барті.

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