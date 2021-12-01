Надавали незаконні послуги: охоронців Роналду розшукує португальська поліція

Двоє португальських спецназівців охороняють зіркового форварда.

У Португалії розпочали розслідування у справі двох охоронців нападника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє The Sun.

Два колишні члени елітного спецназу Сержіо та Жорже Рамальейру після служби в Афганістані влаштувалися на роботу в особисту охорону португальської поліції (PSP). Близнюки Рамальейру забезпечували безпеку політиків та суддів. Паралельно Сержіо та Жорже потрапили в охорону Роналду та взяли відпустку за власний рахунок, щоб працювати на зіркового фоварда.

The Sun

Охорона Роналду привернула увагу, коли брати-близнюки Серхіо та Хорхе Рамальейро супроводжували нападника до аеропорту Манчестера на перший матч його команди у Лізі чемпіонів проти швейцарської команди "Янг Бойз". Тепер обидва охоронці перебувають під слідством у Португалії за забезпечення несанкціонованої особистої охорони на батьківщині.

За даними джерела, вони отримають дисциплінарне стягнення за роботу на Роналду, як тільки повернуться до поліції.

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