"Надеру тобі зад, с**о": Ф'юрі скипів і пригрозив Усику розправою в реванші (відео)

"Циганський король" емоційно пригадав епізод, коли українець ледь не нокаутував його.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі укотре зробив рішучу заяву перед боєм-реваншем з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Під час спільного з українцем інтерв'ю для DAZN Boxing британець емоційно пригадав удар, яким Усик у першому поєдинку відправив його у нокдаун і ледь не нокаутував.

Ф'юрі наголосив на тому, що Усик, незважаючи на усі старання, не зміг звалити його на канвас. Також "Циганський король" пригрозив Олександру розправою в реванші.

Ведучий: Що ви пам’ятаєте про цей удар лівою руку в дев'ятому раунді?

Усик: Це було ідеально. Тайсон добре тримався.

Ф'юрі: Але у тебе був маленький шанс нокаутувати мене, чи не так? Ти не міг цього зробити. Ти вдарив мене 10 разів, і не зміг цього зробити.

Усик: У тебе теж був шанс.

Ф'юрі: Ти навіть не зміг мене відправити на канвас після того, як був з "ногами Бембі", ти завдав 10 ударів, 10 чистих ударів у підборіддя, я не торкнувся канвасу. Тобі кінець у реванші.

Усик: Добре

Ф’юрі: Як казав Тупак: "Ти вдарив мене своїми найкращими ударами, і ти не зміг зробити н***я. Ти знаєш, що на тебе чекає, я надеру тобі зад, с**о".

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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