"Надходили погрози нашій сім'ї": дружина Усика пояснила, чому боксер не висловлювався щодо Криму

Катерина розповіла про життя в Криму після анексії.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика Катерина пояснила, чому після анексії Криму Росією спортсмен довгий час чітко не висловлював своєї позиції.

За словами дружини дівчини, український боксер не міг відповідати на провокаційні питання, адже сім'ї постійно надходили погрози.

"Я жила в Криму за Росії до 2017 року. Я їздила постійно з українським прапором на машині і мені її обіцяли підірвати. До мене підійшов знайомий і каже: "Кате, мені передали, якщо ти не знімеш прапор України – машину підірвуть". Звичайно, ніхто нічого не зробив.

Коли Сашка проплачені журналісти постійно запитували: "Чий Крим?", паралельно надходили погрози нашій сім'ї. Усі знали, де я живу, а вони були здатні на все, що завгодно. Саня просто не міг висловити свою позицію. Дійшло до того, що загрожували прийти додому, знайти щось заборонене в Росії і віддати мене в СІЗО, а дітей до дитбудинку. Ви ж розумієте, що якби вони захотіли щось знайти, то знайшли! Ось вам і відповідь, чому Сашко нічого не міг сказати.

Зараз вони погрожують, що заберуть мій будинок. Нехай забирають! Все одно рано чи пізно Крим повернеться до складу України. І кримчани це знають" - розповіла Катерина в інтерв'ю FanDay.

Також дружина Усика розповіла про те, настільки українці і росіяни різні.

"Коли я їздила в Україну, кримські прикордонники дивилися мій паспорт і говорили, сміючись: "Ви дружина боксера, він, напевно, б'є". Уявляєте, яке у них перекручене поняття реальності? Вони думають, що бити дружину — це окей. Які ми нафіг брати? Ми зовсім різні", - зазначила вона.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Олександр виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій збираються оголосити офіційно.

Читайте також:

"Вони прийшли до нас спеціально": дружина Усика впевнена, що окупантам "здали" локацію їхнього будинку у Ворзелі

Із козацьким оселедцем: Усик зробив патріотичну зачіску перед реваншем проти Джошуа

Усик оголосив про створення благодійного фонду на підтримку України