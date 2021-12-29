Надихнула легенда "Селтіка": у чемпіонаті Японії серед школярів забили нетиповий гол (відео)

Накамура хотів яскравого голу - і його бажання виконали.

У Японії стартував 100 ювілейний чемпіонат серед школярів. Один із матчів - між "Токогауеном" та "Нішихарою" - вирішив відвідати легендарний японський гравець "Селтіка" Сюнсуке Накамура.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0, а вже у другому таймі геніально розіграний стандарт вивів "Токогауен" уперед.

Господарі поля у штрафному майданчику суперників взялися за руки і почали кружляти у хороводі, після чого розбіглися в різні боки.

Танець, який нагадав кадри з відомого американського комедійного серіалу "Тед Лассо", збив з пантелику гравців Нішихари. Один із гравців залишився неприкритим та направив м'яч у сітку.

Ted Lasso in real lifepic.twitter.com/DkSisBGiH4 — Troll Football (@TrollFootball) December 29, 2021

Саме Накамура виявився ідейним натхненником цього забитого м'яча.

"Накамура відвідав наше тренування перед початком турніру. Він просив мене, щоб команда забила яскравий гол. Радий, що це вдалося", - зізнався наставник Токогауена Кацухіро Судзукі у коментарі Yahoo.

Цей гол виявився єдиним у матчі - поєдинок завершився з рахунком 1:0.

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