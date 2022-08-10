"Надішли мені папери, с**ко": жертва Усика погодився на третій бій з Ф'юрі

Британський боксер Дерек Чісора готовий знову визначити сильнішого з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок може відбутися у грудні цього року.

Британський надважковаговик Дерек Чісора прокоментував висловлювання чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, який закликав його підписати контракт на їхній третій поєдинок.

У своєму відеозверненні британець прийняв виклик співвітчизника.

"Тайсон, друже, досить нести нісенітницю. Подзвони матусі та татку. Матуся - Френк Уоррен, а татко - чортів Боб Арум. Скажи їм, що бажаєш провести зі мною час, гаразд? І надішли мені папери, с**ко", - сказав Чісора.

Чісора та Ф’юрі двічі зустрічалися на рингу, у 2011 та 2014 роках. Обидва рази переміг Тайсон.

Як повідомляє ESPN, тратій бій може відбутися у грудні 2022 року в Кардіффі, Уельсі.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На рахунку Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. В останньому поєдинку Чісора переміг Кубрата Пулєва та завоював вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.

Нагадаємо, що Ф'юрі офіційно заявив про відновлення кар'єри та презентував нового тренера.

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