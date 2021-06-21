Надія на "золото": Україна зірковим складом виступить на тенісному турнірі Олімпіади-2020

Еліна Світоліна і Марта Костюк вирушать у Токіо.

Українська збірна з тенісу потужним складом буде представлена на Олімпійських іграх-2020, які відбудуться цього літа в Токіо.

Як повідомив капітан "синьо-жовтих" Михайло Філіма, до Японії точно поїдуть перша і третя ракетки нашої країни Еліна Світоліна (№5 WTA) і Марта Костюк (№67 WTA).

"Ми подали офіційну заявку на Олімпійський турнір і вже отримали підтвердження кваліфікації для Еліни Світоліної й Марти Костюк. До кінця місяця буде інформація про потрапляння на турнір сестер Кіченок і Катаріни Завацької", - розповів Філіма в інтерв’ю btu.org.ua.

Тенісний турнір на Олімпіаді-2020 відбудеться від 24 липня до 1 серпня.

Олімпійські і Паралімпійські ігри 2020 року були перенесені на літо 2021-го через пандемію коронавірусу.

на літо 2021-го через пандемію коронавірусу. Олімпіада-2020 відбудеться від 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Паралімпійські ігри - від 24 серпня до 5 вересня.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, український боксер зарубився з росіянином у фіналі олімпійського відбору.

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