Надія на "золото": Україна зірковим складом виступить на тенісному турнірі Олімпіади-2020

Еліна Світоліна і Марта Костюк вирушать у Токіо.
Українська збірна з тенісу потужним складом буде представлена на Олімпійських іграх-2020, які відбудуться цього літа в Токіо.
Як повідомив капітан "синьо-жовтих" Михайло Філіма, до Японії точно поїдуть перша і третя ракетки нашої країни Еліна Світоліна (№5 WTA) і Марта Костюк (№67 WTA).
"Ми подали офіційну заявку на Олімпійський турнір і вже отримали підтвердження кваліфікації для Еліни Світоліної й Марти Костюк. До кінця місяця буде інформація про потрапляння на турнір сестер Кіченок і Катаріни Завацької", - розповів Філіма в інтерв’ю btu.org.ua.
Тенісний турнір на Олімпіаді-2020 відбудеться від 24 липня до 1 серпня.
- Олімпійські і Паралімпійські ігри 2020 року були перенесені на літо 2021-го через пандемію коронавірусу.
- Олімпіада-2020 відбудеться від 23 липня до 8 серпня 2021 року.
- Паралімпійські ігри - від 24 серпня до 5 вересня.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, український боксер зарубився з росіянином у фіналі олімпійського відбору.