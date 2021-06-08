Надія українського боксу в супервидовищному поєдинку зарубився з росіянином у фіналі олімпійського відбору (відео)

Результат бою вирішували судді.

Український боксер Олександр Хижняк здобув перемогу у фіналі європейського олімпійського кваліфікаційного турніру в Парижі над росіянином Глібом Бакши.

Бій видався вийшов дуже видовищним і тривав усі відведені три раунди. За їхніми підсумками судді роздільним рішенням віддали перемогу українцеві - 29-28, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27.

Хижняк завоював путівку на Олімпіаду-2020 у ваговій категорії до 75 кілограмів, перемігши раніше на турнірі в Парижі шведа Адама Чартої.

На рахунку Олександра перемоги на Чемпіонатах світу та Європи, а також Європейських іграх.

На аматорському рівні українець провів більше 100 боїв і здобув понад 100 перемог.

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