Надія українського боксу в супервидовищному поєдинку зарубився з росіянином у фіналі олімпійського відбору (відео)

Результат бою вирішували судді.
Український боксер Олександр Хижняк здобув перемогу у фіналі європейського олімпійського кваліфікаційного турніру в Парижі над росіянином Глібом Бакши.
Бій видався вийшов дуже видовищним і тривав усі відведені три раунди. За їхніми підсумками судді роздільним рішенням віддали перемогу українцеві - 29-28, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27.
Хижняк завоював путівку на Олімпіаду-2020 у ваговій категорії до 75 кілограмів, перемігши раніше на турнірі в Парижі шведа Адама Чартої.
- На рахунку Олександра перемоги на Чемпіонатах світу та Європи, а також Європейських іграх.
- На аматорському рівні українець провів більше 100 боїв і здобув понад 100 перемог.