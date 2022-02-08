Надсилав фото статевого органу: стали відомі подробиці скандального звільнення легенди "Аякса" з посади спортивного директора

На цьому містку він пропрацював десять років.

Стало відомо, чому звільнили відомого у минулому футболіста " Аякса " Марка Овермарса з посади спортивного директора нідерландського клубу.

Як повідомляє Het Parool, причиною звільнення 48-річного функціонера стали недоречні повідомлення жінкам-колегам. Зокрема, Овермарс надсилав одній з них світлини зі своїм статевим органом.

Зазначається, що жінка зіткнулася зі сталкінгом (форма домагання, як правило, виявляється у переслідуванні жертви, стеженні за нею – прим.) з боку Овермарса. Вона змогла розповісти про ситуацію завдяки "контактам довіри", які "Аякс" запровадив наприкінці січня.

Раніше пресслужба "Аякса" повідомила, що Овермарс залишив клуб із дуже неоднозначних причин. Марк ухвалив це рішення після обговорення останніми днями зі спостережною радою клубу та генеральним директором амстердамців - Едвіном ван дер Саром.

Овермарс виступав за "Аякс" впродовж п'яти років (з 1992 до 1997). На його рахунку за амстердамців більше 100 поєдинків. Також на його рахунку виступи за лондонський "Арсенал" (1997-2000) та іспанську "Барселону" (2000-2004);

Овермарс працював директором "Аякса" від 2012 року. У грудні він продовжив контракт із клубом до 2026 року.

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