Надто оптимістично: ексфутболіст збірної РФ припустив, коли його країну-агресорку можуть повернути до турнірів УЄФА та ФІФА

Знаменитий колишній гравець збірної Росії Віктор Онопко зробив прогноз, коли клуби та збірні його країни зможуть повернутися до змагань під егідою УЄФА та ФІФА.

Так, Онопко висловив упевненість у тому, що команди з країни-агресора будуть повернуті у міжнародні змагання не пізніше ніж через два роки.

Про це Онопко заявив в інтерв'ю "РБ Спорту".

Загалом, він абсолютно впевнений, що команди з РФ знову матимуть можливість виступати в турнірах під егідою Європейського футбольного союзу (УЄФА) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Цікаво, що Онопко водночас не уточнював причини покарання російських команд.

"Через скільки років Росію повернуть до єврокубків? Не знаю. Я вірю, що повернуть. П'ять років, три роки? Ні, менше. Не можу сказати конкретно, але думаю, що відсторонення російських клубів та збірної від єврокубків точно не триватиме два чи три року. Думаю, менше ніж через два роки нас повернуть до Європи", - сказав Онопко.

Додамо, що УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

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