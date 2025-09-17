ТСН у соціальних мережах

Надвольова перемога: Світоліна вивела Україну до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Українки достроково виграли матчеве протистояння з іспанками.

Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / ITF

Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

У чвертьфіналі турніру українки перемогли в матчевому протистоянні Іспанію з рахунком 2:0.

У другому матчі чвертьфіналу Еліна Світоліна (WTA №13) здобула надвольову перемогу над Паулою Бадосою (WTA №20) – 5:7, 6:2, 7:5. Тенісистки провели на корті 2 години 10 хвилин.

У першому поєдинку Марта Костюк обіграла Джессіку Бузас Манейро – 7:6, 6:2.

Таким чином, українська збірна достроково вийшла до півфіналу турніру.

Зазначимо, що якби рахунок у матчевій дуелі став рівним (1:1), то путівку до півфіналу розігрувалася б у третій, парній зустрічі, де Людмила та Надія Кіченок могли протистояти іспанкам Альоні Большовій та Крістіні Буксі.

Проте, оскільки Костюк і Світоліна виграли свої одиночні поєдинки, то в парному матчі відпала потреба.

У півфіналі збірна України зіграє з Італією, яка напередодні у чвертьфіналі перемогла Китай з рахунком 2:0. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 19 вересня.

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбувається від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені.

Збірна України з тенісу бере участь у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру.

Це стало можливим завдяки тому, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі виграла свою відбіркову групу, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

До цього "синьо-жовті" тричі поспіль зупинялася за крок від фінальної частини турніру, зазнаючи поразок у кваліфікаційному раунді.

