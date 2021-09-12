Наджорстокий нокаут за 30 секунд: хорватський боєць забив суперника до конвульсій (відео)

Наджорстокий нокаут за 30 секунд: хорватський боєць забив суперника до конвульсій (відео)

Потужний перфоманс у виконанні атлета.

Хорватська боєць змішаних єдиноборств Маріо Згела здобув ефектну перемогу над чорногорцем Зарко Янковичем на турнірі Armageddon Jamnica Pro Sport у місті Шибенік.

Поєдинок завершився за 30 секунд. Згела приголомшив суперника потужним потраплянням правою, після чого кинувся його добивати.

Суддя в октагоні невиправдано довго не втручався в ситуацію, хоча становище Янковича, безумовно, вимагало цього. Коли ж рефері все-таки зупинив бій, Зарко вже бився в конвульсіях.

Mario Zgela brutally knocks out Zarko Jankovic in under 30 seconds. That was a scary one. #FNC pic.twitter.com/Vna9vbC4VX — caposa (@Grabaka_Hitman) September 11, 2021

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американський боєць переміг бразильця рідкісним нокаутом.

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