Нагадали про жахіття війни: українські баскетболісти провели акцію до Дня Незалежності (фото)

Українські баскетболісти вийшли на паркет "Арени Рига" у Латвії з плакатами, на яких були зазначені різні факти про повномасштабну війну, яку Росія вже пів року веде проти нашої держави.

182 дні війни

Понад 125 тисяч квадратних кілометрів окуповано

Понад 21 тисячу людей убито в Маріуполі

372 дитини вбито за час війни

Понад 50 військовополонених убито в Оленівці

Понад 10 мільйонів людей залишили свої будинки

Понад 22000 цивільних об'єктів та понад 23000 об'єктів освіти пошкоджено

110 спортсменів та тренерів загинули, 111 об'єктів спортивної інфраструктури пошкоджено

98% українців вірять у перемогу над Росією

"Чоловіча національна збірна провела акцію, присвячену Дню Незалежності України. Команда нагадала спортивному світу, крізь який жах проходить наша Батьківщина, наші люди під час військового вторгнення РФ. Ми дякуємо нашим воїнам, які виборюють нашу незалежність - завдяки їхньому героїзму перемога обов'язково буде за Україною. Ми відбудуємо нашу славетну країну і станемо ще кращими! Слава Україні, слава ЗСУ і з Днем Незалежності!" - йдеться в дописі Федерації баскетболу України.

Чоловіча національна збірна провела акцію присвячену Дню незалежності України Команда нагадала спортивному світу... Опубліковано ФБУ - Федерація баскетболу України Вівторок, 23 серпня 2022 р.

Зазначимо, що вже сьогодні, 24 серпня, збірна України з баскетболу в Ризі проведе матчу відбору до Чемпіонату світу-2023 проти команди Італії. Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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