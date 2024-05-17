Нагадав про війну в Україні: Берінчик увімкнув сирену на пресконференції перед титульним боєм (відео)

Український боксер Денис Берінчик на пресконференції напередодні бою з мексиканцем Емануелем Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі увімкнув звук сирени повітряної тривоги.

У такий спосіб Денис нагадав про війну, яка триває в Україні, та закликав світову спільноту допомагати нашій державі протистояти російським загарбникам.

"Із цим звуком прокидається і живе моя країна вже понад два роки – щодня, кожну секунду. Цей звук означає, що Росія забирає чиєсь життя або щось руйнує. Щодня або кілька разів на день.

Проте наші захисники продовжують день за днем, хвилину за хвилиною робити свою справу. Тому, перш за все, я хочу подякувати українським воїнам, бо завдяки їм я зміг підготуватися та прибути до вас.

Також я хочу подякувати своїй команді за гігантську роботу, яку зробили ми разом, щоб бути готовими до поєдинку. Наостанок я хочу звернутися до всього світу, до всіх, хто нас бачить і чує – stand with Ukraine", – сказав Берінчик.

Також боксери провели традиційну дуель поглядів, подивившись один одному в очі. Потім українець запропонував супернику рукостискання, мексиканець відповів взаємністю.

FOUR DIVISION LEGACY ON THE LINE



Denys Berinchyk stands in Navarrete's way of joining the Mexican greats.



Saturday | #NavarreteBerinchyk pic.twitter.com/r8mombJUfL — Top Rank Boxing (@trboxing) May 16, 2024

Поєдинок Берінчик – Наваррете відбудеться у ніч проти 19 травня в американському Сан-Дієго. Очікується, що бій розпочнеться не раніше 7:00 ранку за київським часом.

У своєму останньому бою Берінчик наприкінці серпня 2023 року в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа одноголосним рішенням суддів переміг шведа Ентоні Їгіта та увосьме захистив титул WBO International у легкій вазі, яким володіє від 2018 року.

Наваррете востаннє виходив у ринг у листопаді 2023-го, коли завершив унічию поєдинок з бразильцем Робсоном Консейсао і зберіг титул WBO у другій напівлегкій вазі.

На рахунку 36-річного Берінчика 18 перемог (9 – нокаутом) у 18 поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 29-річного Наваррете 40 поєдинків: 38 перемог (31 – нокаутом), одна поразка та одна нічия.

Емануель ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

Нагадаємо, 12 травня українець Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

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