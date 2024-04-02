Нагадує нацистську символіку: збірна Німеччини змінить дизайн цифри 4 на ігровій формі (фото)

Бундестім доведеться внести зміни до екіпірування, в якому команда гратиме на домашньому Євро.

Збірна Німеччини з футболу змінить дизайн цифри 4 на ігровій формі через схожість з нацистською символікою.

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на Німецький футбольний союз (DFB).

У березні компанія Adidas представила нову ігрову форму, в якій німецька збірна повинна виступити на домашньому Євро-2024. Однак деякі журналісти та фанати побачили в шрифті номеру 44 схожість із символікою SS – нацистської військово-поліційної організації часів Третього рейху. Ця символіка досі заборонена в Німеччині.

Historisch gesehen sehr fragwürdig solche Trikots zur HeimEM zu ermöglichen @DFB @adidas pic.twitter.com/KE69jAyIQ9 — Michael König (@08MiKowitsch15) March 29, 2024

На тлі цього скандалу в Adidas заперечили, що схожість комплекту з нацистською символікою була навмисною, а також оголосили, що припинять продаж футболок з номером 44.

Також було ухвалено рішення змінити дизайн цифри 4. Зміни торкнуться номерів 4 та 14, під якими футболісти збірної Німеччини гратимуть на чемпіонаті Європи.

У Німецькому футбольному союзі заявили, що жоден гравець збірної не носитиме номер 44, адже на континентальній першості всі гравці команди матимуть номери від 1 до 23.

Представник Adidas Олівер Брюгген прокоментував рішення компанії вивести з обігу футболки німецької збірної з номером 44.

"Ми заблокуємо номер 44 якомога швидше. В Adidas працюють люди з приблизно 100 країн, наша компанія виступає за просування різноманітності та інклюзивності. Як компанія ми активно виступаємо проти ксенофобії, антисемітизму, насильства та ненависті в усіх формах", – заявив Брюгген.

Фінальний турнір Євро-2024 відбудеться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Німецька команда позмагається у групі А, де її суперниками будуть Шотландія, Угорщина та Швейцарія.

Зазначимо, що збірна України також візьме участь у прийдешньому чемпіонаті Європи. Команда Сергія Реброва потрапила до квартету Е, де зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, перед стартом Євро-2024 українська збірна проведе спаринг з німцями. Поєдинок заплановано на 3 червня в Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок". Після цього "синьо-жовті" також зіграють товариські матчі з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

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