"Нагадує найкращі роки Роя Джонса": катмена Ломаченка вразила перемога українця над Коммі

Український боксер у грудні переміг ганця.

Расс Анбер, катмен українського боксера Василя Ломаченка прокоментував перемогу колишнього чемпіона світу у бою проти Річарда Коммі.

"Лома виступив просто в бою з Коммі. То був майстер-клас. Здавалося, що це нагадує найкращі роки Роя Джонса, коли він домінував над бійцями світового рівня. Це був віртуозний виступ людини, яку я вважаю легендою сучасного боксу. Можливо, ми ніколи більше не побачимо таких бійців.

Те, як Лома тримається на ближній дистанції, коли суперники завдають удару по ньому, але не можуть хоч якось потрапити, — це дивовижно. Він задає темп, який можуть підтримати лише кілька людей. Єдина причина, через яку з ним можуть намагатися змагатися бійці на кшталт Коммі, — це їхня перевага в габаритах. Коммі показав велику мужність, але йому не було чим відповісти на навички Ломи", - цитує Анбер Boxing Social.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Річардом Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Водночас Олександр Гвоздик заступився за свого близького друга, а колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко припустив, що Василю варто було святкувати перемогу з двома прапорами.

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