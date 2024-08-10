"Нагорода для всієї країни": Беленюк – про "бронзу" та підтримку України на Олімпіаді в Парижі

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк висловився про завоювання "бронзи" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

В ефірі "1+1" в рамках телемарафону 33-річний український спортсмен поділився враженнями від здобуття третьої у своїй кар'єрі олімпійської медалі та розповів, як нашу країну підтримує світова спільнота на Іграх у столиці Франції.

"Це нагорода для всієї країни, тому що сьогодні наші атлети виступають не тільки просто як спортсмени, які здобувають нагороди, вони – амбасадори нашої країни. Ті меседжі, які вони ретранслюють тут, і закликають увесь світ допомагати нашій державі – це надважливо наразі. Звісно, всі ці перемоги для наших військових, які боронять і які підтримують наших атлетів, які стежать за перебігом подій на Олімпійських іграх. Це двостороння мотивація. З одного боку, атлети мотивуються звитягами наших бійців, які захищають відчайдушно нашу державу. З іншого боку, наші бійці надихаються зокрема здобутками наших атлетів.

Однозначно, нас підтримують всюди, коли виступають українські атлети. Всі підтримують і намагаються сказати певні слова підтримки та подяки за їхні здобутки. Почути "Слава Україні" скрізь можна. Єдине що, сьогодні навіть спілкувався з міжнародними ЗМІ, вони укотре сказали, вони відчувають, що люди втомлюються від війни. І ми своїми закликами намагаємося дати розуміння на своїх власних історіях щодо того, що Україна в такому контексті живе вже понад 2,5 року. Тобто в таких умовах. І ми не втомлюємося, тому що ми боремося за своє виживання.

Всі наші партнери не повинні втомлюватися, бо якщо Росії вдасться перемогти Україну, то вони будуть наступними. Вони повинні до цього відповідально ставитися. Люди, які почують ці власні історії, в яких умовах наші спортсмени готувалися до змагань, чого це їм коштувало, коли вони востаннє бачили своїх рідних та близьких, які, можливо, перебувають на окупованих територіях наразі. Таких кейсів у нас достаньо багато. І все це чіпляє за ті струни, які дають поштовх тиснути на їхні уряди, щоб вони активніше допомагали нашій країні. Це важливо, коли в нас є все необхідне, ми передусім можемо зберегти якомога більше наших людей", – сказав Беленюк.

Інтерв'ю з Жаном Беленюком про останню в кар'єрі медаль Олімпійських Ігор

Після перемоги в поєдинку за бронзову нагороду Беленюк станцював гопак і символічним жестом оголосив про завершення кар'єри – зняв борцівки та поставив їх у центр килима.

Жан йде з греко-римської боротьби у статусі триразового олімпійського медаліста. Крім "бронзи" Парижа-2024, у його послужному списку "срібло" Ріо-2016 та "золото" Токіо-2020.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Перед початком 15-го змагального дня Україна має одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

Підсумки Олімпійських Ігор 2024 для України: здобутки та успіхи

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