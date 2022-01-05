Наговорив зайвого: "Челсі" випише космічний штраф Лукаку за скандальне інтерв'ю

Сам футболіст вже перепросив.

Лондонський " Челсі " ухвалив рішення оштрафувати свого форварда - Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Причиною такого кроку керівництва "синіх" є нещодавне інтерв'ю бельгійця, у якому він заявив, що незадоволений своїм становищем у англійському клубі і хотів би повернутися до Італії в майбутньому.

Зазначається, що за ці слова 28-річний Лукаку витягне зі своєї кишені 600 тисяч євро.

Більш того, нещодавно футболіст за це поплатився й в ігровому плані. Головний тренер "Челсі" Томас Тухель залишив Ромелу поза заявкою на центральний матч 21-го туру АПЛ проти "Ліверпуля", який завершився надрезультативною нічиєю з рахунком 2:2. Німецький фахівець залишився незадоволений висловлюваннями Лукаку та пообіцяв розібратися у ситуації.

Зрештою, сторонам вдалося владнати конфлікт, а сам Лукаку навіть перепросив у вболівальників "Челсі".

"Дорогі фанати, мені шкода, що я засмутив вас своїм інтерв'ю. Ви знаєте, що я з дитинства пов'язаний із нашим клубом, і розумію, що ви засмучені. Тепер мені потрібно докласти всіх зусиль, щоб повернути вашу довіру, і я зроблю все, щоб довести свою відданість клубу. Я працюю на тренуваннях, віддаю усі сили під час матчів.

Також я перепрошую тренера і партнерів, оскільки вважаю, що мої коментарі вийшли у світ у невідповідний момент. Я хотів би залишити цю історію в минулому і зробити все заради того, щоб ми почали перемагати, а я радував вас своєю грою", - сказав гравець.

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022