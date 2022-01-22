Наговорив зайвого: одноклубника Луніна "забанили" на три гри Кубка Іспанії

Марсело зможе повернутися на поле аж у фіналі, якщо мадридці туди вийдуть.
Захисник мадридського "Реала" Марсело отримав покарання за свою поведінку в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Ельче".
Бразильця дискваліфікували на три поєдинки турніру - одну гру він пропустить за пряму червону картку, а ще дві зустрічі за суперечки з головним арбітром Хорхе Фігероа Васкесом, який його вилучив з поля.
За інформацією Marca, Марсело сказав рефері: "Ти дуже поганий", що не залишилося безкарним.
Таким чином, бразильський захисник не допоможе "вершковим" у чвертьфіналі та двох півфінальних зустрічах, якщо "Королівський клуб" подолає наступну стадію турніру.
- За путівку до півфіналу турніру команда Карло Анчелотті зіграє проти "Атлетика" з Більбао, який в 1/8 фіналу сенсаційно вибив з турніру "Барселону".
- Поєдинки 1/4 фіналу Кубка Іспанії повинні відбутися 1-3 лютого. Точні дати зустрічей стануть відомі пізніше.
Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу "Королівський клуб" пройшов нижчоліговий "Алькояно" та представника Примери "Ельче". В обох матчах ворота "вершкових" захищав український воротар Андрій Лунін.
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