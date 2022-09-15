Накидали 11 "сухих" м'ячів: збірна України рознесла Аргентину на Чемпіонаті світу з сокки (відео)

Чоловіча збірна України розгромила команду Аргентини у своєму третьому матчі Чемпіонату світу-2022 з сокки, який триває в Будапешті.
Поєдинок завершився з рахунком 11:0 на користь української збірної.
Ще до перерви українці відвантажили супернику шість "сухих" м'ячів. Дублем у складі нашої команди відзначився Дмитро Іванов. У другому таймі Україна відправила ще п'ять голів у ворота Аргентини. Іванов забив ще два голи та оформив "покер". По м'ячу в кожному з таймів на рахунку Олега Поліщука.
У попередніх двох матчах на дебютному для себе Чемпіонаті світу з сокки "синьо-жовті" здобули надпереконливу перемогу над Тунісом з рахунком 11:1 та зіграли внічию з португальцями - 2:2.
Таким чином, збірна України з 7 очками очолила турнірну таблицю групи F. У заключному поєдинку групового етапу "синьо-жовті" 15 вересня зіграють проти Англії. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу.
Турнірна таблиця групи F
1. Україна - 7 очок (3 матчі), 24:3 (різниця голів)
2. Англія - 6 (2), 7:3
3. Португалія - 4 (3), 11:7
4. Аргентина - 3 (3), 9:15
5. Туніс - 0 (3), 3:26
Зазначимо, що Socca - різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.
Цьогорічний ЧС-2022 у Будапешті - третій в історії цього виду спорту, і його пропускає чинний чемпіон - команду РФ відсторонили від турніру через повномасштабне вторгнення до України.
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