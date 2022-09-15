Накидали 11 "сухих" м'ячів: збірна України рознесла Аргентину на Чемпіонаті світу з сокки (відео)

Чоловіча збірна України розгромила команду Аргентини у своєму третьому матчі Чемпіонату світу-2022 з сокки, який триває в Будапешті.

Поєдинок завершився з рахунком 11:0 на користь української збірної.

Ще до перерви українці відвантажили супернику шість "сухих" м'ячів. Дублем у складі нашої команди відзначився Дмитро Іванов. У другому таймі Україна відправила ще п'ять голів у ворота Аргентини. Іванов забив ще два голи та оформив "покер". По м'ячу в кожному з таймів на рахунку Олега Поліщука.

У попередніх двох матчах на дебютному для себе Чемпіонаті світу з сокки "синьо-жовті" здобули надпереконливу перемогу над Тунісом з рахунком 11:1 та зіграли внічию з португальцями - 2:2.

Таким чином, збірна України з 7 очками очолила турнірну таблицю групи F. У заключному поєдинку групового етапу "синьо-жовті" 15 вересня зіграють проти Англії. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу.

Турнірна таблиця групи F

1. Україна - 7 очок (3 матчі), 24:3 (різниця голів)

2. Англія - 6 (2), 7:3

3. Португалія - 4 (3), 11:7

4. Аргентина - 3 (3), 9:15

5. Туніс - 0 (3), 3:26

Зазначимо, що Socca - різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

Цьогорічний ЧС-2022 у Будапешті - третій в історії цього виду спорту, і його пропускає чинний чемпіон - команду РФ відсторонили від турніру через повномасштабне вторгнення до України.

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