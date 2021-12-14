Накинули на шию ремінь: одноклубник Яремчука став жертвою зухвалого пограбування

Накинули на шию ремінь: одноклубник Яремчука став жертвою зухвалого пограбування

Футболіста підстерегли біля власного будинку, коли він повертався після матчу із "Фамаліканом".

Захисник "Бенфіки", за яку виступає український форвард Роман Яремчук, Ніколас Отаменді постраждав від рук грабіжників. Футболіста підстерегли біля власного будинку.

Про це повідомляє Correio da Manha.

За інформацією джерела, інцидент стався після матчу 14 туру чемпіонату Португалії проти "Фамалікана" (4:1), який відбувся 12 грудня.

Грабіжників було четверо. Футболіста побили, накинули на шию ремінь та змусили віддати годинник та гроші.

Після цього злоумисники забрали награбоване та втекли з місця злочину.

У будинку колишнього захисника "Сіті" знаходилися дружина та дитина. Зазначається, що Отаменді написав заяву до поліції, і справу вже розслідують.

Цього сезону "Отаменді" провів за Бенфіку 22 матчі у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.

В наступному турі "Бенфіка" зустрінеться з "Марітіму".

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