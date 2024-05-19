Наклали чотири шви: стали відомі подробиці стану здоров'я Усика після перемоги над Ф'юрі

Українському боксеру дуже нелегко далася перемога в поєдинку за "абсолюта".

Новоспеченому абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику наклали чотири шви через розсічення над правим оком після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомив журналіст ESPN Марк Коппінжер з посиланням на промоутера українсього боксера Олександра Красюка.

Також були побоювання, що Усик отримав перелом щелепи під час бою проти "Циганського короля". Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів.

Однак, за словами Красюка, причиною була не підозра на перелом щелепи, занепокоєння стосувалося однієї з давніх травм Усика.

Водночас, Красюк запевнив, що Усик "безсумнівно" буде готовий до запланованого на 12 жовтня реваншу з Ф'юрі. Сам Олександр після візиту до лікарні прибув на пресконференцію, але стан свого здоров'я не коментував.

Раніше було оприлюднено статистику ударів бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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