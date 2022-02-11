"Наклали прокляття": воротар англійського гранда знайшов причину невтішних результатів своєї команди

Де Хеа висловився про виступи "червоних дияволів".

Воротар "Манчестер Юнайтед" Давід де Хеа поділився думкою про невдачі англійського клубу цього сезону.

"Думаю, що хтось наклав на нас прокляття або щось таке. Правда, що я не знаю, що відбувається. Справді, не знаю. Люди часто питають мене. І ми говоримо про це із партнерами по команді. І ми говоримо: "Ми просто не знаємо, що відбувається". Ми мали боротися за більшу кількість трофеїв, за великі титули, але я просто не розумію, чому ця команда не функціонує так, як має", - цитує іспанця Goal із посиланням на El Pais.

При цьому він похвалив Кріштіану Роналду за його вплив на клуб.

"Навіть просто вигляд, як він входить у двері, викликає у вас бажання показати, що ви на його рівні. Він так багато працює і дуже вимогливий до себе. Я думаю, що він трохи спокійніший, ніж раніше, але він машина", - зазначив воротар.

"Манчестер Юнайтед" у 23 матчах набрав 39 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Лідирує у чемпіонаті Англії "Манчестер Сіті" з 60 очками у активі.

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