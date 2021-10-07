"Наколотив" вже 483 голи: 13-річний футболіст "Мілана" демонструє дива результативності за юнацьку команду

Можливо, вже за декілька років він буде феєрити за головну команду "россонері".

Справжній футбольний талант, схоже, підростає в італійському "Мілані".

13-річний футболіст юнацької команди "россонері" Франческо Камарда демонструє просто вбивчу результативність за клуб.

Як повідомляє італійський аналітик Скьяболата Мордіба, в період від 2017 до 2020 роки Камарда забив 483 м'ячі в 87 іграх за академію "Мілана". Виходить, що в середньому його результативність становить 5.5 м'ячів за одну гру.

Lui è Francesco #Camarda, un attaccante del 2008 che è al quinto anno in Rossonero.

Si tratta di uno dei bomber più prolifici del paese, se non consideriamo la categoria...



I suoi numeri sono infatti impressionanti: pic.twitter.com/wngWOAcZdT — Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) October 4, 2021

Зазначається, що в свої 13 років Камарда вже переведений у команду U-15. В цьому колективі виступає Дензель Зеєдорф – син легендарного футболіста "Мілана" Кларенса Заєдорфа.

Після семи турів в активі основного "Мілана" 19 балів та друга сходинка в турнірній таблиці Серії А. Від лідера, яким є "Наполі", команда Стефано Піолі відстає на два очки;

У наступному турі "Мілан" зіграє з "Вероною" (16 жовтня).

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Додамо, що "россонері" також виступають у груповій стадії Ліги чемпіонів. Після двох турів у їхньому активі ще немає залікових балів.

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