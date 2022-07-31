Накрутив пів команди: футболіст англійського клубу забив ефектний гол після сольного проходу (відео)

Півзахисник "Саутгемптона" Джо Арібо став автором розкішного забитого м'яча у товариському матчі з "Вільярреалом".
Клуб англійської Прем'єр-ліги пропустив першим, але в другому таймі зумів відігратися завдяки видовищному голу свого новачка Джо Арібо.
26-річний хавбек виконав неймовірний сольний прохід зі своєї половини поля, після чого відзначився результативним ударом.
Завадити планам гравця "Саутгемптона" не змогли навіть 5 футболістів "Вільярреала". Він скористався своїм майстерним дриблінгом та обійшов їх, немов фішки на тренуванні.
Відео шикарного взяття воріт завірусилося в соцмережах.
Settling in nicely, @J_Aribo19 pic.twitter.com/DxWseOaieL— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 30, 2022
Незважаючи на гол-красень, "святі" зазнали поразки від "Жовтої субмарини". Матч завершився з рахунком 2:1 на користь іспанського клубу.
Зазначимо, що для Арібо цей гол став першим у складі англійського клубу. Цього літа "Саутгемптона" придбав Джо у шотландського "Рейнджерс" за понад 7 млн євро.
Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона".
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