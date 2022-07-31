Накрутив пів команди: футболіст англійського клубу забив ефектний гол після сольного проходу (відео)

Півзахисник "Саутгемптона" Джо Арібо став автором розкішного забитого м'яча у товариському матчі з "Вільярреалом".

Клуб англійської Прем'єр-ліги пропустив першим, але в другому таймі зумів відігратися завдяки видовищному голу свого новачка Джо Арібо.

26-річний хавбек виконав неймовірний сольний прохід зі своєї половини поля, після чого відзначився результативним ударом.

Завадити планам гравця "Саутгемптона" не змогли навіть 5 футболістів "Вільярреала". Він скористався своїм майстерним дриблінгом та обійшов їх, немов фішки на тренуванні.

Відео шикарного взяття воріт завірусилося в соцмережах.

Незважаючи на гол-красень, "святі" зазнали поразки від "Жовтої субмарини". Матч завершився з рахунком 2:1 на користь іспанського клубу.

Зазначимо, що для Арібо цей гол став першим у складі англійського клубу. Цього літа "Саутгемптона" придбав Джо у шотландського "Рейнджерс" за понад 7 млн євро.

Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона".

Читайте також:

Вистачило двох хвилин: український футболіст забив ефектний гол у дебютному матчі за латвійський клуб (відео)

Установив рекорд: в Еквадорі футболіст забив приголомшливий гол зі своєї половини поля (відео)

Став співавтором гольової атаки: 18-річний український футболіст дебютував за клуб АПЛ (відео)