"Налаштований позитивно": зірка "Барселони" - про можливе завершення кар'єри через проблеми з серцем

"Налаштований позитивно": зірка "Барселони" - про можливе завершення кар'єри через проблеми з серцем

Аргентинський форвард розповів про стан свого здоров'я.

Зірковий футболіст іспанської "Барселони" Серхіо Агуеро відреагував на інформацію, що він може передчасно завершити кар'єру через проблеми з серцем.

"Враховуючи всі чутки, я повідомляю, що дотримуюся приписів клубних лікарів, проходжу обстеження і лікуюся. Подивимося на прогрес протягом 90 днів. Завжди налаштований позитивно", - написав Агуеро у своєму Twitter.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

Раніше з'явилася інформація, що лікарі протягом трьох наступних місяців будуть стежити за лікуванням 33-річного аргентинця. Наразі відомо, що в Агуеро виявлена паталогія, яка й може призвести до того, що він назавжди розпрощається з футболом.

Нагадаємо, під час матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса" нападник "Барселони" відчув дискомфорт та біль у грудях. Інцидент трапився на 38-й хвилині поєдинку. Як наслідок, Агуеро миттєво замінили та доправили до лікарні, де йому зробили кардіологічне обстеження.

Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза.

На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах.

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