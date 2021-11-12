"Налаштований позитивно": зірка "Барселони" - про можливе завершення кар'єри через проблеми з серцем

Аргентинський форвард розповів про стан свого здоров'я.
Зірковий футболіст іспанської "Барселони" Серхіо Агуеро відреагував на інформацію, що він може передчасно завершити кар'єру через проблеми з серцем.
"Враховуючи всі чутки, я повідомляю, що дотримуюся приписів клубних лікарів, проходжу обстеження і лікуюся. Подивимося на прогрес протягом 90 днів. Завжди налаштований позитивно", - написав Агуеро у своєму Twitter.
Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021
Раніше з'явилася інформація, що лікарі протягом трьох наступних місяців будуть стежити за лікуванням 33-річного аргентинця. Наразі відомо, що в Агуеро виявлена паталогія, яка й може призвести до того, що він назавжди розпрощається з футболом.
Нагадаємо, під час матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса" нападник "Барселони" відчув дискомфорт та біль у грудях. Інцидент трапився на 38-й хвилині поєдинку. Як наслідок, Агуеро миттєво замінили та доправили до лікарні, де йому зробили кардіологічне обстеження.
- Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза.
- На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах.
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