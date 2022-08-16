"Нам будуть відчинені всі двері": олімпійський чемпіон із РФ влаштував істерику через відсторонення від змагань

Так, він висловив упевненість у тому, що росіян нібито благатимуть повернутися в міжнародні турніри, а потім ще перепросять за санкції щодо його країни.

Таку думку Тихонов висловив в інтерв'ю порталу Газета.ru.

"Я вже говорив неодноразово, що вони прийдуть до того, що росіян необхідно допускати до міжнародних змагань. Це телебачення, це конкуренція. Хто може скласти конкуренцію на міжнародній арені? Росія!

Вони прийдуть і ще приповзуть на колінах! Нам будуть відчинені всі двері, а вони ще вибачатимуться! Я б ще на додачу подав до суду на ті федерації, які вирішили відсторонити росіян. І не треба цього соромитися!", - сказав Тихонов.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Як наслідок, олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк жорстко розкритикував позицію президента МОК після його скандальної заяви щодо участі в турнірах спортсменів з Росії та Білорусі.

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