Михайло Мудрик / © Associated Press

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Лікар збірної України Роман Жолобайлюк прокоментував допінговий скандал з футболістом Михайлом Мудриком, який нещодавно заявив що заборонений препарат міг потрапити до його організму лише в таборі національної команди.

Слова Жолобайлюка наводить ukrfootball.ua.

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"Щодо Михайла від медичного штабу "Челсі" завжди надходив рекомендаційний лист із чітким переліком: що, коли і в якому дозуванні йому давати. Ці настанови стосувалися переважно харчування перед тренуваннями, після них та під час відновлення. Щодо певних нутриціологічних добавок чи таблеток, то в листі "Челсі" було зазначено, що гравець самостійно контролює їх вживання. Добавок, які наш фізіотерапевт роздавав гравцям, Михайло не вживав.

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Також у переліку від клубу були відновлювальні напої для гравця з певною конкретною рецептурою. Усіх вимог ми дотримувались. Ми використовуємо спортивне харчування того самого відомого британського бренду, що й лондонці, — Science in Sport. Тож жодних проблем із цим не виникало, і ми продовжували забезпечувати Михайлу необхідну підтримку.

Звичайно, у нас є спеціальні бланки, у яких фіксуються діагноз футболіста та всі фармакологічні призначення — ін'єкції чи таблетовані препарати. Ведемо відповідні протоколи, і наприкінці кожного збору гравець підписом підтверджує перелік того, що вживав.

Крім того, я як лікар перед будь-якими лікувальними процедурами завжди пояснюю гравцеві склад препаратів і наголошую, що в нашому медичному арсеналі ніколи не було жодних заборонених речовин. На жовтневому зборі наш лікарський штаб Мудрику жодних медикаментів не видавав та ін'єкцій не робив.

Я працюю у збірній від 2020 року, пройшов два чемпіонати Європи — іде вже сьомий рік моєї роботи тут. Переглянувши свої записи, можу сказати, що за цей час у нас відбулося 72 допінг-контролі, зокрема й позазмагальні, коли інспектори приїжджали на базу й перевіряли одразу по 15 футболістів. Усі це добре пам'ятають. І жодного разу не виникало проблем.

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Щодо перевірки: в асоціації вона, звісно, проводилася, і я особисто пройшов поліграф. Цю перевірку асоціація провела самостійно, ще до звернень юристів Михайла. Ми підняли всю документацію із закупівлі медикаментів починаючи від 2020 року, аби довести, що не було навіть натяку на наявність мельдонію. Більше того, навіть після першої перевірки я максимально співпрацював із командою юристів Мудрика і пройшов ще дві незалежні перевірки на поліграфі, організовані з їхнього боку: з Великої Британії приїжджали фахівці інституту нейрофізіології, і я двічі проходив це обстеження в Ужгороді.

Я щиро хотів допомогти, прискорити процес і довести, що ми до цього абсолютно непричетні. Хоча на той момент працював у Полтаві й їздити до Ужгорода у нинішніх умовах було непросто, усе відкладав і робив це, адже з великою повагою ставлюся до Михайла — як і він до мене! Витрати на ці всі поїздки покривала асоціація.

Я хотів, щоб ця історія для нього швидше завершилася. Також від них надійшло прохання здати біологічні зразки — волосся та нігті. Я мав повне право відмовитися, адже такі вимоги вже перетинають особисті кордони, проте погодився, самостійно знайшов лабораторію в Україні та власним коштом здав ці зразки, щоб продемонструвати нашу цілковиту відкритість і готовність до співпраці. Нам немає чого приховувати.

Так, пригадую, що рік тому мені в WhatsApp справді надходили повідомлення. Деталей формулювань уже не пам'ятаю, але суть зводилася до такого: якщо я можу надати якусь інформацію або взяти відповідальність на себе, мені будуть вдячні за винагороду — нібито щоб допомогти в розслідуванні. Було вказано: навіть якщо я винен, юридичних претензій не буде. Моя відповідь була однозначною: я допомагаю в межах закону, даю офіційні свідчення і дію без жодних зайвих домовленостей", — сказав Жолобайлюк.

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Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу та дозволили йому повернутися на поле. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

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