"Нам треба більше дізнатися про Європу": французькі фанати переплутали Будапешт з Бухарестом, а українців з угорцями

"Нам треба більше дізнатися про Європу": французькі фанати переплутали Будапешт з Бухарестом, а українців з угорцями

Вболівальники продемонстрували повне незнання географіі.

Дивовижна історія трапилася з шістьма французькими фанатами, які вирішили відвідати матч Євро-2020 за участю своєї збірної проти національної команди Угорщини.

Вони допустили дику помилку, вирушивши на гру не до Будапешта, де вона проходила, а до Бухареста. Про свій "промах" фанати, які все шестеро працюють в одній IT-компанії, дізналися вже в центрі столиці Румунії, коли пили пиво разом з українськими вболівальниками, пише AS із посиланням на Jurnalul National.

В інтерв'ю журналістам видання французи розповіли, що не підозрювали про те, що зробили помилку, так як ніхто з них не знає, як виглядають угорський і румунський прапори. Окрім того, вони зізналися, що українських фанатів у синьо-жовтому розфарбуванні прийняли за фанатів команди, проти якої повинна була грати їхня збірна.

"Ми думали, що українці були угорськими вболівальниками, які хочуть відвідати гру. Ми пішли за ними, думаючи, що, вони є місцевими жителями і знають дорогу до стадіону. Безумовно, ми повинні дізнатися більше про Європу", - підсумував один із французьких фанатів.

Цікаво, що всі шестеро досі не покинули Бухарест. Сьогодні по телевізору вони будуть стежити за грою французької збірної з Португалією. Якщо їхня команда виграє і фінішує першою у своїй групі, матч 1/8 фіналу вона буде грати саме у столиці Румунії.

У такому разі фанати будуть чекати в Бухаресті гри плейоф своєї збірної, щоб таки підтримати її на стадіоні.

Матч між збірними Угорщини та Франції завершився внічию з рахунком 1:1.

з рахунком 1:1. Франція набрала 4 очки і лідирує у своїй групі. Німеччина (3 бали) - друга, Португалія (3) - третя, Угорщина (1) - четверта.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання