"Нам відверто не щастило": захисник "Динамо" виправдався за провал клубу в єврокубках

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота прокоментував невдалі виступи столичної команди в єврокубках.

"Біло-сині" програли португальській "Бенфіці" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після цього команда Луческу посіла останнє місце у квартеті на груповому етапі Ліги Європи.

"Звісно, перша половина сезону вийшла не такою, на яку ми чекали та сподівалися. Чому так вийшло, тренерський штаб буде пояснювати нам на тренувальних зборах – будемо розбирати помилки та працювати на полі задля того, щоб не повторювати їх у подальшому.

В Лізі чемпіонів ми дійшли до вирішального раунду кваліфікації, але Бенфіка, яка протистояла нам, показала, що є насправді дуже якісною командою. І у двох матчах із ними ми не змогли, або суперник не дозволив, показати все, на що здатні.

А в Лізі Європи нам відверто не щастило. Приміром, якби у домашньому матчі з АЕКом зарахували наш гол у першому таймі, рахунок став би нічийним, і я впевнений, що ми виграли б цей матч. Ця перемога точно додала б нам упевненості. Також у багатьох поєдинках пропускали на останніх хвилинах – напевно, через нестачу концентрації до фінального свистка", – сказав Сирота в інтерв'ю "Українському футболу".

"Динамо" закриває топ-3 турнірної таблиці УПЛ, маючи у активі 30 очок. У першому матчу після зимової перерви кияни зустрінуться з "Інгульцем".

Нагадаємо, що півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в нідерландському ПСВ.

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