"Намагатиметься зламати його": відомі боксери поділилися думками про реванш Усика та Джошуа 

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що Джошуа спробує "зламати" Усика, нав'язавши йому силовий бокс. Водночас Гвоздик не сумнівається у перемозі свого співвітчизника.

"І Усик, і Джошуа, обидва розуміють, що перебоксувати Сашка британцю навряд чи вдасться. Мені здається, що Джошуа намагатиметься нав'язати силовий бокс і зламати Олександра, це саме те, до чого Усик повинен бути готовий.

Олександр - професіонал найвищого рівня, але я не думаю, що ситуація у нашій країні сильно на нього вплине. А якщо вплине, то як додаткова мотивація. Олександр переможе у реванші. Зробить він це за рішенням суддів", - сказав Гвоздик в інтерв'ю ISPORT.

Британський боксер Джо Джойс зазначив, що як Усик, так і Джошуа, стали кращими порівняно з їхнім першим поєдинком. На його думку, українець тепер є ще більш небезпечним, проте Ей Джей має шанс завершити бій нокаутом на свою користь.

"Якщо подивитись на Усика зараз, він має ще більш небезпечний вигляд. Він набрав масу і ухиляється від ударів у стилі Майка Тайсона. Тож Усик поліпшив свою гру. Звичайно, Джошуа теж підвищив свій рівень, тож я думаю, що це буде вогняний бій. Не можу дочекатися його, щоб побачити результат.

Здається, що Усик у вогні, і він уже перемагав Джошуа. Так що все має не дуже хороший вигляд для Ентоні, але він має шанс панчера. Давайте подивимося, над чим він працював зі своєю новою командою і що змінив. Якщо він вийде агресивнішим, то це буде гарячий поєдинок. Це буде захопливо, я дуже чекаю на бій", - сказав Джойс в інтерв'ю ютуб-каналу SecondsOut.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон вважає, що головною проблемою для Джошуа є швидкість Усика та його джеб. Легендарний американець порадив Ентоні постійно тиснути на свого суперника, а також не потрапляти під джеб українця.

"Буде складно перемогти Усика, тому що він швидкий і пробиває джеб. Джошуа необхідно навчитися йти від його джеба. Це єдине, з чим не міг впоратися Ентоні. Також Усик виявився занадто швидким для Джошуа.

Джошуа потрібно чинити на нього багато тиску, пресингувати його весь вечір. Ентоні - потужний панчер, але проти такого хлопця тобі необхідно бути активним. Усик багато рухається, у нього поставлений джеб. Цей хлопець дуже розумний", - сказав "Залізний Майк".

Володар титулу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик заявив, що чекає від свого співвітчизника лише перемогу. Він зазначив, що Джошуа перебуває у чудовій фізичній формі. Водночас, на думку Дениса, для того, аби щось змінити в другому поєдинку, британцю слід було тренуватися десятиріччя.

"Я бачив усі ці м'язи Джошуа - вражає. Але і Усик не сидів на місці. Знову ж таки - у нас пів року війна триває, тому якщо він повернеться без перемоги… Краще хай не повертається. Якщо вже поїхав, то давай перемогу.

Чи зможе Джошуа щось змінити у другому поєдинку? Це потрібно було 10 років тренуватися. Тренуєшся 10 років - тоді щось міняєш. А зараз, якщо ти був бараном, то ти ним і залишишся", - заявив Берінчик.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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