"Намагаєтесь мене спровокувати": лідер збірної Бельгії висловився про нічию з Україною на Євро-2024

Капітан збірної Бельгії Кевін Де Брейне прокоментував нічию (0:0) з командою України в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024.

32-річний зірковий півзахисник "Манчестер Сіті" емоційно відреагував на запитання журналіста Суспільне Спорт, відкинувши його припущення, що бельгійцям бракувало бажання грати в атаці.

"Я не погоджуся. Мені здається, ми створили більше моментів, аніж ви (Україна – прим.). Я знаю, що ви намагаєтесь мене спровокувати. Гарна спроба.

Україна намагалася атакувати частіше? Це ж вона грала у п'ять захисників? Ну ось ви і відповіли на запитання. У нас було кілька хороших шансів, Ромелу (Лукаку – прим.) атакував, ще кілька моментів було. Тому вважаю, що ми непогано діяли в нападі.

Добре розпочали, але за пів години почалися проблеми. У другому таймі в суперника були деякі шанси. В останні 15 хвилин розуміли, що Україна тиснутиме і атакуватиме, тож притислися до власних воріт та чекали контратак. В останні 15 хвилин намагалися тримати м'яч на іншій половині поля та грати там", – підбив Де Брейне підсумки матчу проти України.

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Зазначимо, що в паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1), яка вивела обидві команди до плейоф.

Усі команди квартету E набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

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Решта збірних групи E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.

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