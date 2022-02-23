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Напав на суддю: відомого тенісиста з російським корінням вигнали з турніру в Мексиці (відео)

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Напав на суддю: відомого тенісиста з російським корінням вигнали з турніру в Мексиці (відео)

Associated Press

Александр Звєрєв отримав дискваліфікацію за свій ганебний вчинок.

Третя ракетка планети німецький тенісист Александр Звєрєв дискваліфікований з турніру в Акапулько (Мексика) за неспортивну поведіну.

Після матчу 1/8 фіналу парного розряду, в якому Звєрєв у дуеті з Марсело Мело програв парі Ллойд Гласпул / Харрі Хеліоваара, зірковий тенісист не впорався з емоціями та зірвався на арбітрі.

24-річний спортсмен російського походження підійшов до вишки, де сидів рефері поєдинку, та декілька разів потужно по ній вдарив, ледь не розтрощивши свою ракетку.

Очевидно, у такий спосіб Александр вирішив вимістити свою злість на суддю, рішеннями якого обурювався протягом матчу.

Після цього вчинку організатори турніру дискваліфікували Звєрєва. У другому раунді одиночного розряду німецький тенісист повинен був зустрітися з Петером Гойовчиком,  але співвітчизник Александра пройшов до чвертьфіналу турніру ATP в Акапулько без боротьби.

  • Зазначимо, що Звєрєв потрапив у гучний скандал не вперше. Раніше повідомлялося, що в 2020 році колишня дівчина Александра звинуватила його в насильстві по відношенню до неї.
  • Звєрєв виступає під прапором Німеччини, хоча має російське коріння. Його батько - відомий радянський тенісист Олександр Звєрєв, який тричі перемагав у чемпіонаті СРСР і виступав за збірну на Кубку Девіса.

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