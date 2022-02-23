Напав на суддю: відомого тенісиста з російським корінням вигнали з турніру в Мексиці (відео)

Напав на суддю: відомого тенісиста з російським корінням вигнали з турніру в Мексиці (відео)

Александр Звєрєв отримав дискваліфікацію за свій ганебний вчинок.

Третя ракетка планети німецький тенісист Александр Звєрєв дискваліфікований з турніру в Акапулько (Мексика) за неспортивну поведіну.

Після матчу 1/8 фіналу парного розряду, в якому Звєрєв у дуеті з Марсело Мело програв парі Ллойд Гласпул / Харрі Хеліоваара, зірковий тенісист не впорався з емоціями та зірвався на арбітрі.

24-річний спортсмен російського походження підійшов до вишки, де сидів рефері поєдинку, та декілька разів потужно по ній вдарив, ледь не розтрощивши свою ракетку.

Alexander Zverev terminó muy molesto tras perder el duelo de dobles en los octavos de final del Abierto Mexicano.



Al finalizar el partido golpeó la silla del juez en varias ocasiones. pic.twitter.com/OxPj8NmKCW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 23, 2022

Очевидно, у такий спосіб Александр вирішив вимістити свою злість на суддю, рішеннями якого обурювався протягом матчу.

Після цього вчинку організатори турніру дискваліфікували Звєрєва. У другому раунді одиночного розряду німецький тенісист повинен був зустрітися з Петером Гойовчиком, але співвітчизник Александра пройшов до чвертьфіналу турніру ATP в Акапулько без боротьби.

Зазначимо, що Звєрєв потрапив у гучний скандал не вперше. Раніше повідомлялося, що в 2020 році колишня дівчина Александра звинуватила його в насильстві по відношенню до неї.

по відношенню до неї. Звєрєв виступає під прапором Німеччини, хоча має російське коріння. Його батько - відомий радянський тенісист Олександр Звєрєв, який тричі перемагав у чемпіонаті СРСР і виступав за збірну на Кубку Девіса.

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