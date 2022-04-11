Напередодні благодійного матчу #StopWarInUkraine в Польщі футболісти "Динамо" та українські зірки зустрілися з вимушеними переселенцями

Сам поєдинок "біло-синіх" із варшавською "Легією" відбудеться у вівторок, 12 квітня.

Напередодні благодійного матчу Match for peace #StopWarInUkraine футболісти київського “Динамо”, ведучий 1+1 Тімур Мірошниченко та відомі артистки України - Юлія Саніна, DOROFEEVA та Катя Павленко (Go_A) зустрілися з вимушеними переселенцями - українськими жінками та дітьми, яких тимчасово прихистила Польща. Зустріч відбулася в одному з найбільших волонтерських центрів Варшави, де нині опікуються українцями.

Під час заходу артисти розповіли про завтрашній футбольний матч, його місію та головну мету, а також поділилися деталями щодо власних виступів.

"Підтримка зараз важлива для кожного українця без винятку. Ми як публічні люди можемо своїми діями спонукати брати приклад та також допомагати іншим", - додала Катерина Павленко (Go_A).

"Зараз всі допомагають, як можуть. Футболісти вміють грати - треба грати і цим допомагати, артисти вміють співати - треба співати і цим допомагати, ведучі вміють вести захід - треба це робити. Тому така подія, яка обʼєднала багатьох людей, - це ще один камінчик в розбудові нашої Перемоги", - Тімур Мірошниченко, ведучий 1+1.

"Ми закликаємо Європу продовжувати боротися пліч-о-пліч з нами, говорити про наші потреби, збирати допомогу, військову техніку. Найжахливіше, що у спокійній Європі можуть звикнути до війни РФ в Україні. Тому ми мусимо про це говорити максимально голосно", - додала Юлія Саніна (The Hardkiss).

"Це перший захід, у якому я братиму участь як співачка і допомагатиму тим, що в мене виходить найкраще - співом. Взагалі, я вважаю, що зараз кожен повинен докладати максимум зусиль на своєму місці та на своєму фронті", - розповіла співачка DOROFEEVA під час зустрічі.

Нагадаємо, у вівторок, 12 квітня о 21:30 за київським часом на стадіоні Stadion Legii у Варшаві розпочнеться благодійний матч Match for peace #StopWarInUkraine між командами "Легія" з Польщі та українським "Динамо".

Перед початком футбольного поєдинку на гостей стадіону та телеглядачів чекатиме перфоманс, до якого будуть залучені вимушені переселенці з України - жінки та діти, що наразі перебувають у Варшаві, та всесвітньо відомі українські співачки - Тіна Кароль, Юлія Саніна (The Hardkiss), Катерина Павленко (Go_A) та DOROFEEVA.

До, під час та після матчу здійснватиметься збір коштів на вирішення найбільш гострих гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну РФ в Україні.

Транслюватиме подію польський телеканал TVP, українські мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, YouTube-канали FootballHub, "Динамо", ТСН та УНІАН.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine - футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України.

У Польщі футболісти “Динамо” та українські зірки зустрілися з переселенцями

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