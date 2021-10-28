"Напевно, вони чекали, коли вже сядемо в автобус": Луческу розніс своїх гравців за другий тайм кубкової гри

"Напевно, вони чекали, коли вже сядемо в автобус": Луческу розніс своїх гравців за другий тайм кубкової гри

У керманича багато запитань до своїх підопічних.

Головний тренер київського " Динамо " Мірча Луческу прокоментував поєдинок 1/8 фіналу Кубка України проти "Маріуполя".

Після гри керманич столичного колективу не мав досить радісний вигляд попри те, що його команда здобула перемогу та, як наслідок, пробилася до наступної стадії змагань. Більш того, румунський фахівець повністю залишився незадоволений діями своїх підопічних у другому таймі.

Про це Луческу розповів у коментарі для телеканалів "Футбол" у програмі Студія LIVE.

"Мені зовсім не сподобався другий тайм. Не сподобалося, як зіграли гравці, які вийшли на заміну, та ті, що грали з перших хвилин. Вони мають розуміти, що мої претензії до гравців "Динамо" Київ набагато більші, ніж вони уявляють. Я маю на увазі не всіх, але більшість із тих, хто грав у другому таймі.

У першому таймі ми грали добре, комбінували, був хороший контроль м'яча, забили два голи. Але потім зупинилися. Таке враження, що всі вже чекали на кінець гри, щоб сісти в автобус і поїхати додому.

Швидше за все, всі вже перейшли на суботню гру в чемпіонаті. Те, як гравці вийшли на другий тайм - це недобре, не можна так ставитись до справи. Говорити щось про тактичні моменти я не бачу сенсу, бо вже за два дні ми граємо у чемпіонаті. Буде зовсім інший матч, ніж сьогодні", - зазначив Луческу.

Вже 30 жовтня "Маріуполь" та "Динамо" зустрінуться знову. Цього разу - в рамках внутрішньої першості;

Дуель з "азовцями" стала для Луческу 60 на посту "Динамо".

Додамо, що вже відомі імена чотирьох учасників чвертьфіналу Кубка України.

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