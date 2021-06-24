"Напівмертва Україна вийшла до плейоф": у Росії вщент рознесли регламент Євро-2020

Країна-агресор біснується, що "синьо-жовті", на відміну від російської збірної, зуміли потрапити до плейоф.

Російські уболівальники та ЗМІ відреагували на вихід збірної України до плейоф Євро-2020. Там висловили невдоволення нинішнім регламентом турнірі, згідно з яким навіть не найсильніші команди мають можливість подолати групову стадію.

"Давайте чесно: українці повинні були пропускати більше від Нідерландів, ледве забрали ноги від збірної Північної Македонії і без шансів програли Австрії. Вони вийшли з групи тільки тому, що програли не так крупно, як Фінляндія чи Словаччина.

Якщо ми хочемо сильний і цікавий турнір, то в плейоф не повинно бути пасажирів. Цього року пасажирами можна назвати не тільки Україну, а й Австрію, Чехію, Уельс, і навіть Данію або Швецію. На Євро-2008 ці команди були б аутсайдерами в групах (якби взагалі туди пробилися). А на Євро-2012 після групової стадії одразу йшли чвертьфінали, де пасажирів було всього двоє - Чехія і Греція.

Можете заперечити, що так гри стають цікавішими для нетопових збірних, а футбол - всесвітньою історією. Але через це формату ми змушені дивитися бенкет футболу в матчах Швейцарії або Туреччини з Уельсом, Росії та Фінляндії, Шотландії та Чехії, України та Північної Македонії, Швеції зі Словаччиною. Це цікаво комусь, крім уболівальників цих країн? Здається, що це гри абсолютно середніх команд, які за жорсткого відбору не потрапили б на Євро взагалі. А якщо в УЄФА хотіли створити "свято для всіх", то вбили його розпиленням ігор по всій Європі", - пише видання Чемпионат.

"Україна не сильно краща за збірну Росії - у них теж три очки, але за різницею м’ячів вони виявилися більш фартовими", - заявив член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищев.

"Збірну Росії порівнюють з Україною? Хто це робить? Ідіоти! Особисто я порівнювати з Україною не хочу - мені на них начхати. Я вболіваю за красивий футбол. Сьогодні грають Португалія і Франція - ось це матч! Або, наприклад, зустріч Швеції і Польщі, коли шведи забивають на 94-й хвилині і доводять, що в футбол грають до фінального свистка. Іспанців сьогодні прорвало: вони забили словакам п’ять м’ячів. Навіщо мені потрібна Україна? В останньому матчі австрійці возили їх як лайно по полю. Що в них особливого? Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська окраїна", - сказав депутат Держдуми Ігор Лебедєв.

"Навіть напівмертва Україна вийшла в плейоф", - прокоментував успіх команди Андрія Шевченка один із уболівальників.

Шведы спасают ситуацию и похоже будут играть с Украиной. Даже полумёртвая Украина вышла в плей-офф... — La Russie parle (@Russia_calls) June 23, 2021

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

В 1/8 фіналу Україна зіграє проти Швеції. Цей матч відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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