Наполі – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Партенопейці" та "синьо-гранатові" поборються за вихід до чвертьфіналу головного клубного євротурніру.

У середу, 21 лютого, італійський "Наполі" та іспанська "Барселона" зійдуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" в Неаполі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Наполі" вийшов до плейоф Ліги чемпіонів з другого місця групи С. Чинний чемпіон Італії зумів обійти "Брагу" та "Уніон", але залишився позаду мадридського "Реала".

"Барселона" виграла свій квартет Ліги чемпіонів. Чинний чемпіон Іспанії випередив "Порту", "Шахтар" та "Антверпен".

У чемпіонаті Італії "партенопейці" наразі посідають лише дев'яте місце. "Синьо-гранатові" йдуть третіми в іспанській Ла Лізі, відстаючи на 8 очок від лідера "Реала".

Де дивитися матч Наполі – Барселона

На території України поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Наполі" та "Барселоною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Наполі – Барселона

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому поєдинку. На перемогу неаполітанців можна поставити з коефіцієнтом 2,71. Нічия – 3,50. Виграш каталонців – 2,68.

А ось фаворитом двоматчевого протистояння є "Барселона". На вихід підопічних Хаві до чвертьфіналу Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,58. На прохід "Наполі" до 1/4 фіналу турніру – 2,45.

Додамо, що матч-відповідь між "Барселоною" та "Наполі" відбудеться 12 березня в Іспанії.

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