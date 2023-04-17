Наполі – Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 квітня, "Наполі" прийме "Мілан" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перший матч між цими комадами відбувся тиждень тому. "Мілан" на своєму полі здолав "Наполі" з рахунком 1:0 .

Переможець пари "Мілан" – "Наполі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі між лісабонською "Бенфікою" та міланським "Інтером". У першому матчі "Інтер" у Португалії обіграв лісабонців з рахунком 0:2. Поєдинок-відповідь команди зіграють у середу, 19 квітня.

Де дивитися матч Наполі – Мілан

На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Наполі" та "Міланом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Наполі – Мілан

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу "партенопейцям". На перемогу "Наполі" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,75. Виграш "россонері" – 5,10.

Водночас фаворитом двоматчевого протистояння після звитяги в першій зустрічі вважається "Мілан". На прохід підопічних Стефано Піолі до півфіналу турніру коефіцієнт дорівнює 1,81. Підсумковий успіх неаполітанців – 2,06.

Перед матчем-відповіді проти "Мілана" команда Лучано Спаллетті вдома не змогла обіграти "Верону" (0:0) у Серії А. "Партенопейці" наближаються до третього у своїй історії "скудетто", за 8 турів до кінця маючи 14-очковий відрив на вершині таблиці від другого місця.

"Россонері" в останньому матчі на виїзді розписали нічию з "Болоньєю" (1:1) в Серії А. Чинний чемпіон Італії наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці, лише на 2 бали випереджаючи "Інтер", який теж бореться за потрапляння до ЛЧ на наступний сезон.

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