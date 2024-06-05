"Наполі" офіційно призначив нового головного тренера

Антоніо Конте став новим головним тренером італійського "Наполі".

Як повідомив авторитений інсайдер Фабріціо Романо, контракт із 54-річним італійцем розрахований до червня 2027 року.

Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс у соцмережах опублікував фото, як Конте підписує угоду, й додав коментар "Ласкаво просимо, Антоніо".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Конте зароблятиме в "Наполі" щонайменше 6,5 мільйона євро на рік.

Останнім місцем роботи Конте був англійський "Тоттенгем", звідки його звільнили наприкінці березня 2023 року. До цього він очолював "Ареццо", "Барі", "Аталанту", "Сієну", "Ювентус", збірну Італії, "Челсі" та "Інтер".

У сезоні-2023/24 "Наполі" посів лише десяте місце у турнірній таблиці Серії А, а попередню кампанію "партенопейці" закінчили виграним "скудетто".

Нагадаємо, посеред останнього сезону "Наполі" змінив тренера – замість Вальтера Маццаррі у лютому команду очолив Франческо Кальцона, якого тепер замінив Конте.

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