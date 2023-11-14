"Наполі" оголосив про зміну головного тренера: хто очолив чинних чемпіонів Італії

Руді Гарсію замінив Вальтер Маццаррі, який раніше вже працював керманичем "партенопейців".

Італійський "Наполі" звільнив Руді Гарсію з посади головного тренера команди та призначив на його місце Вальтера Маццаррі.

Про це чинний чемпіон Італії повідомив на офіційній сторінці в соцмережах.

62-річний італійський фахівець підписав з неаполітанцями контракт до кінця сезону-2023/24.

Маццаррі вже працював у "Наполі" в період від 2009 до 2013 року, причому досить успішно – під його керівництвом "партенопейці" вигравали срібні медалі Серії А, здобували Кубок Італії, а також виходили до Ліги чемпіонів.

Після відходу з неаполітанського клубу Вальтер очолював міланський "Інтер", англійський "Вотфорд", а також італійські "Торіно" та "Кальярі".

Зазначимо, що Гарсія очолив "Наполі" у червні цього року. Француз замінив біля керма клубу Лучано Спаллетті, який після виграшу "скудетто" пішов у відставку за власним бажанням.

Зараз "Наполі" посідає четверте місце у чемпіонаті Італії, набравши 21 очко після 12 матчів. Від лідера "Інтера" неаполітанці відстають на 10 залікових пунктів.

У Лізі чемпіонів "партенопейці" (7 очок) за два тури до кінця групового етапу йдуть на другій позиції у групі С, поступаючись мадридському "Реалу" (12), але випереджаючи португальську "Брагу" (3) та німецький "Уніон" (1).

Нагадаємо, у своєму останньому матчі "Наполі" зазнав сенсаційної поразки від "Емполі" в рамках 12-го туру італійської Серії А. Переможний гол-красень забив українець Віктор Коваленко.

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