"Наполі" переміг аутсайдера Серії А та наблизився до лідера турнірної таблиці

"Неаполітанці" вийшли на друге місце у чемпіонаті Італії.
В рамках 23-го туру італійської Серії А "Наполі" на домашньому полі впевнено переміг "Салернітану" - 4:1.
Господарі відправили у ворота суперника чотири гола - у першому таймі відзначилися Жуан Жезус та Дріс Мертенс. У складі гостей гол забив Федеріко Бонаццолі.
Після перерви Амір Рахмані та Лоренцо Інсіньє довели рахунок до розгромного.
- Завдяки цій перемозі "Наполі" скоротило відставання від лідера турнірної таблиці "Інтера". Відрив складає чотири очки. "Салернітана" замикає турнірну таблицю.
- У наступному турі Наполі зіграє з "Венецією", а "Салернітана" прийме "Спецію" Віктора Коваленка.
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