"Наполі" переміг аутсайдера Серії А та наблизився до лідера турнірної таблиці

"Наполі" переміг аутсайдера Серії А та наблизився до лідера турнірної таблиці

"Неаполітанці" вийшли на друге місце у чемпіонаті Італії.

В рамках 23-го туру італійської Серії А "Наполі" на домашньому полі впевнено переміг "Салернітану" - 4:1 .

Господарі відправили у ворота суперника чотири гола - у першому таймі відзначилися Жуан Жезус та Дріс Мертенс. У складі гостей гол забив Федеріко Бонаццолі.

Після перерви Амір Рахмані та Лоренцо Інсіньє довели рахунок до розгромного.

Завдяки цій перемозі "Наполі" скоротило відставання від лідера турнірної таблиці "Інтера". Відрив складає чотири очки. "Салернітана" замикає турнірну таблицю.

У наступному турі Наполі зіграє з "Венецією", а "Салернітана" прийме "Спецію" Віктора Коваленка.

Читайте також:

"Спеція" з Коваленком виграла третій матч поспіль та віддалилася від зони вильоту Серії А

"Аталанта" без Малиновського та 8 гравців основного складу втримала нічию у матчі з "Лаціо"

Вирвали перемогу на останніх секундах: "Інтер" насилу обіграв аутсайдера Серії А