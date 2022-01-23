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"Наполі" переміг аутсайдера Серії А та наблизився до лідера турнірної таблиці

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"Наполі" переміг аутсайдера Серії А та наблизився до лідера турнірної таблиці

Associated Press

"Неаполітанці" вийшли на друге місце у чемпіонаті Італії.

В рамках 23-го туру італійської Серії А "Наполі" на домашньому полі впевнено переміг "Салернітану" - 4:1.

Господарі відправили у ворота суперника чотири гола - у першому таймі відзначилися Жуан Жезус та Дріс Мертенс. У складі гостей гол забив Федеріко Бонаццолі.

Після перерви Амір Рахмані та Лоренцо Інсіньє довели рахунок до розгромного.

  • Завдяки цій перемозі "Наполі" скоротило відставання від лідера турнірної таблиці "Інтера". Відрив складає чотири очки. "Салернітана" замикає турнірну таблицю.
  • У наступному турі Наполі зіграє з "Венецією", а "Салернітана" прийме "Спецію" Віктора Коваленка.

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