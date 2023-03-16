"Наполі" розгромив "Айнтрахт" і вперше в історії вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Італійський "Наполі" розбив німецький "Айнтрахт" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на арені "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 3:0 .

Героєм зустрічі став Віктор Осімхен, який відзначився дублем. Нігерійський нападник відкрив рахунок у компенсований до першого тайму час, а після перерви подвоїв перевагу своєї команди.

Остаточний рахунок у цьому поєдинку на 64-й хвилині встановив Пйотр Зелінський, який реалізував пенальті.

Огляд матчу

Зазначимо, що перша гра цих команд у Франкфурті завершилася перемогою "Наполі" з рахунком 0:2. Таким чином, 5:0 за сумою двох матчів – неаполітанці вперше в історії пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

Нагадаємо, в іншому матчі цього ігрового дня мадридський "Реал" повторно обіграв "Ліверпуль" і також вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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