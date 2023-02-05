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"Наполі" розгромив команду українця та збільшив відрив на вершині Серії А (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
377
Час на прочитання
1 хв
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"Наполі" розгромив команду українця та збільшив відрив на вершині Серії А (відео)

twitter.com/en_sscnapoli

"Партенопейці" випереджають найближчих переслідувачів вже на 16 очок.

"Наполі" здобув розгромну перемогу над "Спецією" у гостьовому матчі 21-го туру італійської Серії А – 0:3.

Всі голи команда Лучано Спаллетті забила після перерви. На 47-й хвилині рахунок відкрив Хвіча Кварацхелія, реалізувавши пенальті.

А потім дубль оформив Віктор Осімхен. Нігерійський нападник відзначився на 68-й і 73-й хвилинах.

Український півзахисник Віктор Коваленко, який виступає за "Спецію" в оренді з "Аталанти", пропускав цей матч через травму.

Огляд матчу

"Наполі" (56 очок) продовжує впевнено лідирувати в Серії А. "Партенопейці" відірвалися від найближчих переслідувачів – "Інтера" та "Роми" – вже на 16 балів. "Спеція" з 18 заліковими пунктами посідає 17-ту позицію.

У наступному турі "Наполі" 12 лютого прийме аутсайдера чемпіонату – "Кремонезе", днем раніше команда Коваленка на виїзді зустрінеться з "Емполі".

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Дата публікації
Перегляди
377
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