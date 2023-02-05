"Наполі" розгромив команду українця та збільшив відрив на вершині Серії А (відео)

"Партенопейці" випереджають найближчих переслідувачів вже на 16 очок.

"Наполі" здобув розгромну перемогу над "Спецією" у гостьовому матчі 21-го туру італійської Серії А – 0:3 .

Всі голи команда Лучано Спаллетті забила після перерви. На 47-й хвилині рахунок відкрив Хвіча Кварацхелія, реалізувавши пенальті.

А потім дубль оформив Віктор Осімхен. Нігерійський нападник відзначився на 68-й і 73-й хвилинах.

Український півзахисник Віктор Коваленко, який виступає за "Спецію" в оренді з "Аталанти", пропускав цей матч через травму.

Огляд матчу

"Наполі" (56 очок) продовжує впевнено лідирувати в Серії А. "Партенопейці" відірвалися від найближчих переслідувачів – "Інтера" та "Роми" – вже на 16 балів. "Спеція" з 18 заліковими пунктами посідає 17-ту позицію.

У наступному турі "Наполі" 12 лютого прийме аутсайдера чемпіонату – "Кремонезе", днем раніше команда Коваленка на виїзді зустрінеться з "Емполі".

Читайте також:

АПЛ: "Ліверпуль" зазнав нищівної поразки, складна перемога МЮ, невдача нового клубу Забарного

Миколенко поставив підніжку Зінченку в боротьбі за титул: "Евертон" з новим тренером обіграв "Арсенал"

Роналду забив дебютний гол у чемпіонаті Саудівської Аравії та врятував "Аль-Наср" від поразки (відео)